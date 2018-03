La Spezia - Una piccola sosta in rimessa per montare le catene da neve, poi anche i bus che servono le zone collinari della Spezia sono ripartiti. Qualche lieve ritardo al massimo, ma la nevicata che dalla mezzanotte circa ha investito le alture del capoluogo non ha colto di sorpresa i mezzi dell'Atc. E così le colline non sono rimaste isolate dal resto della città, neanche il Monte Parodi dove già al Passo della Foce la neve formava uno strato di 20 centimetri a metà mattinata. Si attende ora di capire come proseguirà la perturbazione nelle prossime ore e durante la notte: il ghiaccio è un avversario ben più difficile da gestire.



Per ogni informazione si può contattare il numero clienti Atc 0187522588

A.BO.

01/03/2018 13:45:07