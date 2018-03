Carlotta Guarino non c'è più, lutto nel mondo dell'artigianato

La Spezia - Carlotta Guarino ha lottato con tenacia fino all'ultimo. E tutti la vogliono ricordare così abbracciata al marito in un momento felice anche se oggi la città piange questa donna di grande talento che negli anni Settanta e Ottanta portò alla Spezia lo stile del capello.

Carlotta Guarino, storica esercente di Via Veneto, è mancata oggi all'età di 78 anni per una malattia alla quale ha dato battaglia fino all'ultimo dei suoi giorni. Carlotta, come la ricordano amichevolmente quanti l'hanno conosciuta, era una donna tenace che nella sua carriera è riuscita a rivoluzionare l'immagine della parrucchiera.



Tenne numerose conferenze anche per le associazioni di categoria proprio per dimostrare che l'hair stylist non era un semplice shampoo e una sforbiciata. Carlotta Guarino aveva talento da vendere e assieme al marito ha avuto una splendida famiglia con tre figli che l'hanno amata e seguita fino all'ultimo. Commosso il ricordo della figlia: “E' stata un simbolo per me i miei fratelli, le mie figlie e un esempio per tante donne - racconta la figlia -. La vita l'ha messa a dura prova ma di lei ricorderemo, anzi in molti ne ricorderanno, la forza. Era un'artigiana, una delle prime stiliste del capello”.



Carlotta Guarino si è fatta strada da sola in un momento in cui il lavoro femminile era sempre sottovalutato. Lei è andata avanti senza mai tradire la sua natura e senza scendere a compromessi.

C'è un'altro pezzo di vita da raccontare di Carlotta Guarino. Nei momenti in cui la malattia si accaniva era seguita dall'amore della sua famiglia e dalla assistente domiciliare.

“Vogliamo ringraziarla pubblicamente - ha proseguito la figlia – le è stata vicino in questi nove difficilissimi anni. Si è dedicata a lei come se fosse un membro della famiglia”.



Le esequie di Carlotta Guarino si terranno mercoledì 14 marzo alle 15 nella chiesa di San Pietro a Mazzetta e riposerà nel cimitero dei Boschetti accanto al marito.

CHIARA ALFONZETTI

12/03/2018 18:39:22