Calano le terapie intensive, superati i ventimila decessi in Italia

La Spezia - In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 566 decessi mentre ieri erano stati 431 mentre il numero totale supera i 20mila casi (20.465). Nel corso della conferenza stampa odierna il capo della Protezione civile Borrelli ha aggiornato anche le altre voci: i nuovi contagiati sono stati 1363 (ieri erano stati 1984) per un totale che si attesta a 103.616 mentre cala la pressione sulle strutture ospedaliere visto che i ricoverati in terapia intensiva (3260 in tutto) sono calati di 83 unità rispetto al giorno di Pasqua. Sono aumentati di 176 unità i ricoverati con sintomi (28.023) mentre in isolamento domiciliare restano 72.333 persone.

13/04/2020 18:29:03