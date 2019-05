La Spezia - Il cadavere di una donna di mezza età è stato avvistato questa mattina da parte di una passante che stava passeggiando lungo la scogliera di Fiumaretta, all'altezza dei bagni Arcobaleno, e che ha immediatamente lanciato l'allarme.



Sul posto si sono portate le forze dell'ordine, dai Carabinieri alla Capitaneria di porto alla Polizia di Stato, che ha poi richiesto l'intervento del reparto della Scientifica.

Stando alle prime informazioni apprese del cadavere non si conoscerebbero ancora né le generalità, in quanto privo di documenti, né le cause della morte.

Il corpo della donna, di corporatura molto esile e dai lineamenti caucasici, è stato recuperato a pochissima distanza dalla riva, essendo rimasto incastrato tra gli scogli. Per gli operatori impegnati nel recupero è stato sufficiente calzare gli stivali di gomma e scendere in acqua, senza bisogno di immergersi.

REDAZIONE

07/05/2019 12:08:31