La Spezia - L'odore di fumo acre è arrivato fino a Lerici e i centralini dei vigili del fuoco sono letteralmente impazziti per un vasto incendio sviluppatosi a bordo di una nave militare in costruzione nello stabilimento Fincantieri al Muggiano. L'allarme è scattato alle 22 e le opere di spegnimento dopo le alle 00.30 erano ancora in corso.

Stando alle informazioni diramate dai Vigili del fuoco della Spezia, le fiamme si sono sviluppate in un'area al centro della nave, non ci sono feriti. Sulle cause verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso una volta concluse le opere di spegnimento che, come detto, dopo mezzanotte erano ancora in corso e le fiamme ancora ben visibili.

E stato confermato dai Carabinieri, sul posto assieme ai pompieri e alla Guardia costiera, che il rogo si è sviluppato a bordo di Nave Vulcano varata lo scorso 22 giugno, con una cerimonia solenne, era ancora in fase di allestimento e non ancora consegnata alla Marina militare.



Grande il dispiegamento di uomini e mezzi per far fronte alla situazione il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato rimodulato in sede locale e sono state inviate sul posto: due squadre con due Aps (Autopompaserbatoio), due squadre di supporto con un'autoscala e un carro "Aria" (Autofurgone attrezzato con autoprotettori, bombole di aria respirabile e maschere di riserva), un'autovettura comando con il funzionario, la squadra di Specialisti nautici del porto con l'imbarcazione antincendio Raff 04, il Nucleo sommozzatori con un gommone, per un totale di 22 operatori dei Vigili del fuoco. L'odore acre e il fumo hanno raggiunto i quartieri limitrofi venendo avvertiti anche a Lerici. Il fumo, come si nota negli scatti di Stefano Stradini, era visibile anche dal resto del Golfo fino alla zona di Le Grazie e Porto Venere.

REDAZIONE

23/07/2018 00:33:00