La Spezia - Lo scorso 16 dicembre in Corso Cavour due giovani avevano fatto irruzione in un minimarket spezzino gestito da un bengalese e, dopo aver prelevato alcune bottiglie di alcolici, avevano minacciato il titolare brandendo un coltello da cucina. Il negoziante aveva abbozzato una reazione e i due rapinatori lo avevano colpito in testa con una bottiglia e lo avevano ferito al mento con la lama, dandosi poi alla fuga, ma non prima di aver scagliato una bottiglia che aveva infranto la vetrina del negozio. Il malcapitato, medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, aveva riportato lesioni guaribili in sette giorni.



Le indagini dei Carabinieri della Compagnia della Spezia erano partite immediatamente. L'incrocio di una serie di dati partendo e la descrizione fornita dalla vittima hanno consentito ai militari di identificare i due aggressori: si tratta di due ragazzi dominicani, rispettivamente di 20 e 27 anni, più volte identificati e controllati nel corso dei controlli del territorio. Fanno parte di un gruppo di sudamericani che è solito stazionare nell’area dei giardini di Via Diaz.



I due sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, che, proprio in ragione dei precedenti accumulati e della gravità del fatto, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, eseguito nel pomeriggio di ieri dal personale dell'Arma. I due rapinatori sono stati pertanto arrestati ed accompagnati presso il carcere cittadino.

30/01/2018 13:40:15