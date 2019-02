La Spezia - Hanno preso il via oggi e si protrarrà fino al 10 marzo un servizio di bonifica bellica subacquea nello specchio di mare antistante il Molo Fornelli Est. Se ne occuperà la società Ediltecnica. Nelle operazioni saranno coinvolte le motonavi Clara e Jolly Rider, rispettivamente delle Capitanerie di porto di Venezia e Marina di Carrara. Nel periodo è nella zona interessati dall'intervento sono vietate la navigazione, il transito e la sosta di unità navali, le quali in ogni caso dovranno tenersi a distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni. Vietata altresì ogni altra attività connessa con l'uso del mare. Tutte le unità in transito nelle vicinanze delle operazioni dovranno procedere con la massima cautela e alla minima velocità di sicurezza.

