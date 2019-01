La Spezia - La fontana di Piazza Garibaldi e Via Prione tinte di rosso sangue con la vernice spray. Un blitz politico in piena regola. Ecco cosa è accaduto oggi pomeriggio in un centro storico affollato per i saldi. Al momento sono due le persone fermate, due uomini maggiorenni che dovranno rispondere alle domande della Digos .

Gli agenti della Polizia di Stato, con Digos e Scientifica, assieme alla Polizia municipale stanno ricostruendo l'atto che si è consumato verso le 18 in centro storico. Stando a fonti della Polizia le persone coinvolte sono almeno una decina e si tratterebbe del gruppo anarchico che spesso ha organizzato manifestazioni non autorizzate davanti al carcere di Villa Andreini, dove è detenuto un simpatizzante del gruppo che lo scorso 5 novembre avrebbe iniziato lo sciopero della fame.

Gli attivisti sarebbero arrivati in centro storico versando vernice rossa dentro la vasca della fontana di Piazza Garibaldi per poi proseguire a piedi verso la via più trafficata di tutte - Via Prione - imbrattandola a suon di bombolette spray, macchiando di simbolico sangue tutta la strada. In Piazza Garibaldi sembrava che il sangue scorresse a fiumi. Un gesto che ha spinto tantissimi cittadini allarmati a chiamare immediatamente le forze dell'ordine.

Ulteriori conferme arriveranno con l'analisi delle immagini delle telecamere presenti in città.



A confermare l'ascendenza di questa iniziativa anche la diffusione di alcuni volantini, sparsi proprio per Via Prione, dove si legge: "Contro tutti gli eserciti, contro tutte le guerre e le società che le necessita. Paska, Giova, Gespe liberi. Libertà per tutti e per tutte".

La Digos sta ricostruendo nel dettaglio l'intero episodio e sta valutando la posizione dei due fermati, non originari della provincia e già noti agli uffici anche a livello nazionale per la loro vicinanza a gruppi di antagonisti, per stabilire la loro posizione davanti al giudice.

I negozionanti potranno sporgere querela. Intanto la Polizia municipale sta proseguendo con la conta dei danni.

C.ALF

05/01/2019 19:05:18