Beccate su una panchina alla Morin, ottocento euro di multa

La Spezia - In sella allo scooter senza patente, senza assicurazione e coltello a serramanico in tasca. Un viaggio da Arcola alla Spezia, non consentito, in pieno decreto di contenimento da coronavirus. A finire nei guai è un adolescente di 16 anni beccato ieri notte dalla Polizia municipale della Spezia. Ma il ragazzo non è l'unico a essere finito nei guai. I controlli si sono spinti anche in Piazza Brin e passeggiata Morin dove sono state trovate cinque persone per loro è scattato il verbale di contestazione di 400 euro a testa. Per un totale che supera i 2mila euro.

Il 16enne è stato fermato dalla Polizia municipale e non ha saputo spiegare perché si trovasse in scooter nel territorio comunale della Spezia, diverso da quello di residenza: Arcola. Ma non è finita qui, il ragazzo viaggiava senza patentino perché non lo aveva mai conseguito ed era anche senza assicurazione. Quando poi gli è stato chiesto di mostrare il contenuto del marsupio è spuntato anche un coltellino con 9 centimetri di lama. Uno “scherzo” che al ragazzo è costata una denuncia all'autorità giudiziaria e una multa dal 533 euro.

Nell'ambito dei controlli, anche su segnalazione dell'assessore Medusei, gli agenti della Municipale hanno trovato serene a chiacchierare tre persone in Piazza Brin, una italiana e due dominicane, alle quali sono stati contestati 400 euro a testa per non aver rispettato il decreto che obbliga a stare a casa. Stessa sorte anche per due signore trovate a chiacchierare su una panchina alla Morin, multa da 400 euro a testa anche per loro.

C.ALF

29/03/2020 12:36:15