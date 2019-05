Bambina cade e batte la testa, ricoverata a Genova

La Spezia - Brutta avventura per una bambina di dieci anni che questo pomeriggio mentre giocava è caduta battendo la testa. Immediata la corsa in ospedale e nonostante fosse cosciente i sanitari hanno ritenuto opportuno che venisse ricoverata al Gaslini per tutti gli accertamenti del caso. Così l'elicottero dei Vigili del Fuoco si è alzato in volo e ha provveduto al trasporto della piccola al nosocomio genovese.

