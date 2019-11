La Spezia - In due giravano tranquillamente senza patente e un altro ha lasciato l’auto sulla rampa di accesso del Pronto soccorso. Se l’ultima vettura è stata rimossa, per altri due automobilisti sono finiti nei guai. Tra i protagonisti di queste vicende c’è anche un’anziana signora di 72 anni che scorrazzava in città senza documento di guida e si è presa una maxi sanzione da oltre cinquemila euro. Situazione analoga per un altro automobilista, 43enne, con un’aggravante: alla vista di un posto di blocco della Polizia di Stato si è dato precipitosamente alla fuga.

Questi sono solo alcuni dati emersi dal pattuglione condotto, nella notte di Ognissanti, dagli equipaggi della Squadra volante della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova hanno dato corso ad un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati contro la persona.

I controlli si sono concentrati nei quartieri di Mazzetta, Migliarina e Canaletto. Nel complesso sono stati controllati 18 veicoli e 31 persone (20 straniere), 9 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia.

Tornando sui primi interventi, il 43enne era stato individuato dagli agenti, veniva sottoposto ai controlli di rito, dai quali risultava gravato da numerosi precedenti penali, soprattutto in materia di stupefacenti.

Privo di certificato di patente dal 2008, veniva sanzionato con una multa di oltre 5500 euro. Il veicolo, che era stato utilizzato all’insaputa del proprietario, è stato immediatamente restituito.



Successivamente gli agenti hanno fermato la donna, settantanduenne, che stava guidando la propria auto in viale Amendola, anch’essa senza patente e conseguentemente veniva pesantemente sanzionata.

Da ultimo le pattuglie sono dovute intervenire anche per sgomberare la rampa d’accesso ai mezzi di soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea, che era stata occupata da una vettura ostruendo completamente il passaggio. Si provvedeva a liberare con urgenza la strada per consentire il passaggio delle ambulanze e si elevava la sanzione prevista al proprietario, immediatamente rintracciato.

REDAZIONE

04/11/2019 17:14:21