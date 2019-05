La Spezia - Per cause ancora da accertare intorno alle 19.30 di questa sera un autobus è andato a fuoco in viale San Bartolomeo alla Spezia subito dopo la svolta su via Gianturco. Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco, impegnati nell'opera di spegnimento del mezzo ma anche Carabinieri e Polizia che hanno provveduto a deviare il traffico. Non ci sono feriti.





08/05/2019 19:56:31