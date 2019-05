La Spezia - Incidente stradale in direzione la Spezia sul raccordo autostradale. Per dinamiche in fase di accertamento, un'automobile che proveniva dalla galleria Fresonara si è ribaltata. All'interno viaggiavano due donne che hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Vigili del Fuoco. Le occupanti sono uscite autonomamente dalla vettura ma sono state accompagnate, per accertamenti, in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. L'incidente risale alle 12.30.

C. A.

27/05/2019 13:16:28