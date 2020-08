Auto si ribalta sul raccordo, due feriti

La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio sul raccordo autostradale della A12 in direzione Santo Stefano Magra. Per dinamiche in fase di accertamento un'automobile è finita contro il guard rail e un'altra si sarebbe ribaltata più volte. L'episodio risale alle 16 di oggi pomeriggio e il bilancio è di due automobilisti feriti. Uno di loro, un 59enne che viaggiava a bordo del mezzo che si è ribaltato, è stato trasportato dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure in codice rosso per la dinamica dell'incidente.

L'uomo viaggiava su un'auto alimentata a gas e quindi è stato liberato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. L'altra persona rimasta coinvolta nell'incidente sarebbe stata colpita da un malore mentre si trovava alla guida ed è stata trasportata in ospedale, in codice giallo, dalla Croce rossa del Muggiano. L'esatta dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.

Pesanti i disagi al traffico con il raccordo autostradale bloccato per quasi un'ora, il tempo per mettere in condizioni di sicurezza la strada e prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte



C. A.

19/08/2020 18:55:39