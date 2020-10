Attenzione ai naviganti, detriti in mare: "Possono essere ostacoli"

La Spezia - Le violente perturbazioni, che hanno colpito la Liguria nelle ultime ore, hanno provocato lo sversamento in mare di ingenti quantità di detriti fluviali, alberi e residui di ogni specie, che costituiscono intralcio e pericolo per la navigazione.

Al fine di sostenere l’azione di sensibilizzazione, già avviata per via istituzionale nei confronti del ceto diportistico e peschereccio, la Capitaneria di Porto chiede la massima attenzione per la presenza in mare di ostacoli alla navigazione, in galleggiamento e semi sommersi, nel tratto di costa dell’intera regione.



Redazione

06/10/2020 09:21:35