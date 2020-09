Assembramenti e niente mascherine, la Polizia multa otto persone

La Spezia - Controlli serrati per il rispetto delle normative anti Covid e anche la Polizia di Stato ha sanzionato otto persone, tra la Spezia e Sarzana, per il mancato uso della mascherina e per assembramento. Questo è solo un dato relativo ai servizi che si sono sviluppati su tutto il territorio provinciale. “In sei casi – si legge in una nota della questura - si è dovuto procedere a sanzionare il mancato utilizzo della mascherina, contestando l’importo minimo pari a 400 euro ciascuno. Si tratta di 3 cittadini italiani e 3 stranieri, di età compresa tra i 59 e i 27 anni, sorpresi nel primo pomeriggio e nella serata di ieri in via Piazza Garibaldi, Piazza Brin, Corso Cavour angolo via Milano e via Nino Bixio luoghi compresi nel perimetro individuato dall’ordinanza n° 60 del Presidente della regione Liguria, o a rischio assembramento, come statuisce la norma. Sempre nel pomeriggio di ieri, a Sarzana sono state contestate 2 sanzioni ad un ventiquattrenne marocchino e ad un ventenne carrarino sorpresi in Piazza Garibaldi poiché anch’essi non indossavano la prevista mascherina in luogo a rischio di assembramento”.

Complessivamente i servizi svolti giovedì dalla Questura e dal Commissariato, supportati da agenti della Polizia Stradale, della Polfer e della Polizia di Frontiera, hanno permesso di controllare 174 persone, e 72 autovetture.

Redazione

18/09/2020 17:40:34