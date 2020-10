Asl spezzina in lutto per la scomparsa di Maurizio Azzoni

La Spezia - Un grave lutto ha colpito l’Asl spezzina. All’età di 58 anni si è spento Maurizio Azzoni, spezzino di Piazza Brin. Da pochi mesi aveva lasciato il servizio per la meritata pensione ma il suo cuore ha cessato di battere all'improvviso.



La notizia della sua scomparsa ha destato profonda impressione e cordoglio tra gli amici e i tanti colleghi che lo avevano conosciuto per la sua dedizione al lavoro, negli ultimi tempi come autista della guardia medica.



Così lo ricordano proprio le dottoresse Giada Bardelli e Elena Bologna, rispettivamente ex ed attuale responsabile della ‘Continuità assistenziale’ per la Federazione dei medici di medicina generale: “La morte di Maurizio ci ha lasciato tutti esterrefatti e senza parole. Era una persona molto disponibile, preparata, solare. Per noi medici un punto di riferimento, un appoggio nei momenti più difficili del servizio. Andavamo d’accordo come una famiglia”.

Bardelli e Bologna partecipano con affetto al dolore della moglie, del figlio Alessio, della nuora, del caro nipotino e di tutti i familiari. Non è ancora nota la data del funerale.

Redazione

08/10/2020 17:30:14