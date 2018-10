La Spezia - La Protezione Civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla, per piogge diffuse e temporali forti in tutta la Liguria. Il ponente sarà la zona colpita per prima: là l'allerta arancione inizia alle 18 odierne per terminare a mezzanotte di domani per poi derubricarsi in gialla. Nello Spezzino, isolando i bacini medi e piccoli, l'allerta gialla scatta alla mezzanotte per terminare alle 6 di domani mattina e diventare arancione fino alle 18, quindi gialla sino alle 20. Per quel che riguarda i bacini grandi sarà gialla dalle 6 alle 18 di domani.



Tutto ha inizio da una circolazione depressionaria sulla Francia che si sposta verso Ovest, ben alimentata da correnti atlantiche che raggiungono il Nord Africa: ne deriva un afflusso umido meridionale sulla Liguria. Da questa sera, a iniziare dal Ponente, è atteso il passaggio di questa perturbazione, che poi “spazzerà” tutta la regione. Sono prevedibili fenomeni forti, localmente potrebbero essere organizzati e persistenti con quantitativi di pioggia elevati. Domani i venti saranno forti di scirocco, il mare agitato anche sottocosta sul centro Ponente. Dalla seconda parte di domani, giovedì, è attesa un’attenuazione delle precipitazioni sul Ponente mentre le ultime piogge residue sono attese, nella mattinata di venerdì, sul Levante della regione. Si consiglia, comunque, di seguire gli aggiornamenti. Una spiccata instabilità porta ad un'alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente anche stazionari su tutte le zone. Venti da Sud-Est fino a forti su C con qualche rinforzo in mattinata anche su B. Venti settentrionali fino a forti su AB. Mare in aumento fino ad agitato su A e B, fino a molto mosso su C.



La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

10/10/2018 12:29:20