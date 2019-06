La Spezia - Le ha toccato in maniera energica un gluteo e poi ha continuato a fissarla con un ghigno sul viso. Non contento, l'ha anche schernita. Un atto vessatorio e di violenza contro una 58enne, che ha raccontato alla Polizia di essere rimasta coinvolta in un'aggressione ieri mattina nel quartiere della Chiappa. L'aggressore che ha indicato è un uomo di 27 anni, già noto per comportamenti di questo tipo. Due anni fa a Massa aveva aggredito altre tre donne. Ieri si è ripetuto in due quartieri differenti.



Era quasi mezzogiorno quando il giovane ha incrociato la propria preda. Ha compiuto il gesto che gli è valso l'arresto e poi ha proseguito per la sua strada, come detto, schernendo la donna. Quest'ultima però, nonostante fosse terrorizzata e in un fortissimo stato d'ansia, ha chiamato la Polizia che l'ha soccorsa dandole le prime cure. Erano passati poche decine di minuti dacché si era consumato il primo episodio e i poliziotti hanno rintracciato il molestatore, di origine romena, che aveva nel frattempo già raggiunto Via Fiume e avvicinato un'altra donna.



Questa, una 37enne, era a spasso con il suo bimbo. L'uomo con la scusa di fare i complimenti al piccolo ha cominciato a mostrare attenzioni non richieste alla mamma. Quest'ultima ha cercato di congedarlo in tutti i modi, ma senza successo. Almeno finché non sono arrivati gli agenti. La polizia non esclude che la donna potesse diventare la seconda vittima giornaliera del palpeggiatore. Alla prima donna sono stati dati tre giorni di referto.

