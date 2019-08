La Spezia - Cacciaviti di piccole e grandi dimensioni, pinze, una “professionale lastra” piegata ad hoc per l’apertura dei serramenti. E poi 295 euro in banconote di vario taglio ed innumerevoli monete per 203 euro, accessori medici per bambini ed articoli per la cura della persona. Il frutto della razzìa compiuta da due donne in un appartamento di Via Carducci ieri mattina alla Spezia. Refurtiva recuperata dagli agenti della Squadra mobile, che hanno fermato le due ladre in pieno centro città. A finire in manette un 26enne e una 22enne di origine rom con le aggravanti di violenza sulle cose.

Nelle ultime settimane in città, in concomitanza delle partenze per le vacanze estive, si era registrata una recrudescenza del fenomeno dei furti in abitazione. Il momento del giorno preferito per colpire è quello mattutino, la tecnica più usata è la classica forzatura della porta d’ingresso con strumenti atti all’effrazione come cacciaviti. La Polizia di Stato ha quindi intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino.



Durante uno di questi servizi, attorno alle 12.20m transitando in via Giulio della Torre in prossimità dell’intersezione con via Carducci, poliziotti in borghese hanno intercettato le due ragazze che camminavano velocemente con atteggiamento sospetto. Fermate ed identificate, hanno subito mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, balbettando strane motivazioni in merito alla loro presenza in quella zona. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, sia sulle loro persone che all’interno delle borse in loro possesso, numerosi arnesi atti allo scasso e la refurtiva poi sequestrata. Tra questi molteplici oggetti, tutti debitamente sequestrati, vi erano presenti anche un mazzo di chiavi che hanno permesso di risalire al proprietario.



Il derubato è stato quindi informato dai poliziotti quando ancora non si era reso conto di ciò che in casa sua era successo. Mentre lui raggiungeva la questura, la compagna ha raggiunto l'appartamento confermando il "colpo" messo a segno a loro danno. La casa si trovava molto vicina a dove le due ladre sono state bloccate dopotutto. Le vittime, invitate presso gli uffici della Squadra Mobile, dopo aver formalizzato denuncia, hanno riconosciuto con certezza assoluta la totalità di quanto loro posto in visione e trovato addosso alle due nomadi, motivo per il quale il tutto veniva loro restituito ed affidato in giudiziale custodia, in attesa del decreto di restituzione.

Agli agenti i ringraziamenti delle vittime. All’esito degli accertamenti sui vari alias con cui le giovani autrici erano note in diverse località prevalentemente liguri e toscane, la 22enne è risultata essere destinataria anche dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, sostituita con quella del carcere. Il processo per direttissima è in corso in queste ore.



REDAZIONE

07/08/2019 11:47:54