La Spezia - Malore per un anziano questo pomeriggio alla Cassa edile della Spezia. Il tempestivo massaggio cardiaco, praticato dal sindacalista Davide Grazia, è stato molto importante. La vicenda viene riportata in una nota: " “Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30 nei locali di un ufficio della Cassa Edile – racconta Grazia – dove mi stavo recando per alcune pratiche riguardanti il mio sindacato. A quel punto ho notato un signore anziano che stava particolarmente male. L'ho visto pallido in volto e con tutti i segni di un grave malore in corso. Ho allertato il 118 e nel sopraggiungere dei soccorsi gli ho praticato il massaggio cardiaco quando la situazione stava diventando gravissima. Giunti i sanitari è stato poi trasferito in ospedale. Ho acquisito le pratiche di primo soccorso durante un corso di formazione come allenatore di squadre giovanili e devo dire che oggi è stato fondamentale come mi hanno confermato i sanitari”. Così Antonio Carro, segretario provinciale Cisl: “L’intervento del nostro Davide Grazia è stato importantissimo e ciò sottolinea quanto sia importante conoscere le pratiche di primo soccorso. A lui vanno i complimenti di tutta la Cisl spezzina”.

13/01/2020 19:40:47