La Spezia - A causa dell'emanazione dell'allerta meteo rossa che interesserà lo Spezzino a partire dalle 12 di domani, 20 dicembre, l'atteso concerto del cantautore Francesco Renga è stato rinviato perché, come disposto dall'ordinanza del Comune, il Teatro civico resterà chiuso. A breve sarà data comunicazione dell'eventuale nuova data.



L'allerta rossa prevede anche l'annullamento del del mercatino del venerdì che domani non si terrà. In una nota il Comune elenca tutti i luoghi che domani saranno chiusi: "Il provvedimento prevede, inoltre, la chiusura al pubblico del Teatro Civico, del Centro Culturale Giovanile e Multimediale ‘Dialma Ruggiero’, delle Biblioteche Civiche e delle strutture museali e espositive comunali, la chiusura dei cimiteri cittadini e frazionali, di tutti gli impianti sportivi, dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree giochi. Prevista anche l’interdizione a persone o mezzi nelle seguenti zone: via Beghi; sottopasso Cozzani in località Terrazze; via Caselli. Divieto di permanenza di persone nei sottopassi, sui ponti e lungo le fasce di rispetto di venti metri di tutti i corsi d’acqua e del fronte mare. Interdizione a persone o mezzi all’utilizzo di parcheggi interrati. Interdizione alle persone di permanenza all’interno di locali privati situati a livello sottostrada".



Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per tutta la durata dello stato di allerta rossa rimarrà aperto. Per segnalazioni o emergenze è possibile contattare il numero 0187-501172. Tutte le indicazioni e gli aggiornamenti saranno a disposizione sul sito www.allertaliguria.gov.it

REDAZIONE

19/12/2019 17:09:37