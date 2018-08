La Spezia - Restano gravi le condizioni di salute del 29enne, originario di Collecchio, rimasto coinvolto in un terribile incidente in mare avvenuto ieri pomeriggio al largo dell'isola del Tino. Il giovane medico è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici all'addome per le ferite che gli ha procurato l'elica quando si è buttato dall'imbarcazione sulla quale si trovava assieme alla famiglia.



I medici del San Martino di Genova, dove è stato ricoverato ieri con l'elicottero Drago dopo il tempestivo intervento del 118 e della Capitaneria, stanno ancora valutando l'ipotesi dell'amputazione della gamba. La prognosi è riservata ed è in fase di valutazione se verrà sottoposto ad ulteriori interventi chirurgici per gli arti inferiori.



L'incidente risale alle 16 di ieri pomeriggio quando il giovane ha deciso di buttarsi dalla poppa della barca per fare un bagno, l'elica però non era ancora ferma del tutto. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Capitaneria, il 29enne ha subito lesioni gravissime, soprattutto all'addome con la fuoriuscita delle viscere, e il padre anch'egli medico si è buttato subito in acqua per aiutarlo.

