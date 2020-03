La Spezia - Ancora una giornata di lutti in tutta Italia e all'appello non poteva mancare la Liguria e, putroppo anche oggi, la nostra provincia. Direzione sanitaria e medica del presidio pspedaliero di Asl5 segnalano infatti cinque decessi di pazienti Covid-19 positivi, avvenuti tra le 14 del 22 marzo e le 14 di oggi, 23 marzo. E' ancora una volta una lista di lutti che arriva a 26 dal primo caso in assoluto, il 12 marzo scorso. Si tratta di un uomo di 68 anni, ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant’Andrea, residente nel comune di Riccò del golfo e deceduto nella serata di ieri. Deceduto sempre ieri sera anche un uomo di 83 anni, ricoverato in Medicina all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e residente nel comune di Lerici. Di stamattina invece gli altri tre decessi: si tratta di una donna spezzina di 65 anni, ricoverata in Rianimazione al Sant’Andrea e di un uomo di 81 anni, ricoverato in Pneumologia all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Arcola. A chiudere il triste computo un uomo di 87 anni, ricoverato in Medicina al Sant’Andrea e residente nel comune di Lerici. Anche lui se n'è andato oggi.



23/03/2020 13:54:24