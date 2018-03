La Spezia - Circa una decina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in questa giornata innevata. La chiamata più comune è stata quella per rimuovere rami spezzati a causa della neve, sia in centro città che nelle alture circostanti, ma non sono mancati anche dei soccorsi ad automobilisti usciti di strada a causa del manto scivoloso piuttosto che l'assistenza ad un'autoambulanza in difficoltà che non riusciva a raggiungere la frazione di Reggimonti sopra a Montaretto di Bonassola per imbarcare un ammalato.

Agli interventi dovuti al maltempo si sono affiancate le emergenze ordinarie, tra cui si segnalano due soccorsi a persone anziane cadute in casa ed impossibilitate ad aprire la porta, in centro città alla Spezia, e l'incendio di una canna fumaria ad Arcola.

01/03/2018 20:49:54