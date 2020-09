Alunno positivo a Ceparana, classe in quarantena

La Spezia - Sono stati sanificati nella giornata di ieri gli ambienti frequentati da un alunno dell'Istituto comprensivo di Bolano risultato positivo al Covid-19 che aveva partecipato al primo giorno di scuola. La sua classe delle medie di Ceparana è stata messa in quarantena.

In una nota la dirigente scolastica Lucia Cariglia ha sottolineato: “Sono subito scattate le operazioni di tracciamento, sono state avvertite le famiglie, alcuni locali sono stati chiusi e sigillati ed è iniziato un rapporto di stretta collaborazione con il referente medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL5 che ha ritenuto opportuno disporre la quarantena per gli alunni, indicativamente fino al 28 settembre”.

La classe di Ceparana si aggiunge alle altre due di Castelnuovo Magra per una situazione analoga.

REDAZIONE

20/09/2020 09:52:35