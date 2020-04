Altri tre pazienti Covid-19 positivi deceduti tra Sant'Andrea e San Bartolomeo

La Spezia - La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri due decessi di pazienti Covid-19 positivi:



- una donna di anni 93, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) , residente nel comune della Spezia e deceduta il 12 aprile



- una donna di anni 96, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di Follo e deceduta il 12 aprile



Inoltre, si registra un decesso avvenuto nella mattina di ieri, 12 aprile (non compreso nel bollettino del 12 aprile): si tratta di un uomo di anni 99, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune della Spezia.



In totale, dall'inizio dell'emergenza, negli ospedali della provincia spezzina sono morti 97 pazienti Covid-19 positivi.

Redazione

13/04/2020 13:39:46