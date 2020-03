Altri tre morti, dal 17 marzo una mesta striscia di lutti senza sosta

La Spezia - Anche oggi siamo a parlare di spezzini deceduti, anche oggi famiglie li piangono senza nemmeno poterli celebrare come si dovrebbe quando è il momento del trapasso. La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano tre decessi di pazienti Covid-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 29 marzo e le ore 14 di oggi, 30 marzo), si tratta di un uomo di anni 86, ricoverato in Malattie infettive all'ospedale Sant’Andrea, residente nel comune di La Spezia e deceduto questa mattina, un uomo di anni 84, ricoverato in Geriatria all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Luni e anch'egli deceduto oggi. Risale invece a ieri sera il decesso di un uomo di 73 anni, ricoverato in Medicina d'Urgenza del Sant’Andrea, residente nel comune di Porto Venere e deceduto nella serata di ieri.

Redazione

30/03/2020 14:29:23