La Spezia - Non si ferma la conta delle vittime correlate al Covid in Liguria. Oggi nel sistema sono inseriti 31 nuovi decessi, diciotto riferiti alle giornate 10, 11 e 12 novembre, undici all'8 e 9 e gli altri ai giorni precedenti. E' invece di questa mattina la scomparsa di una donna di 75 anni ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana, unico lutto registrato nel territorio dell'ASL5. Gli altri sono divisi tra San Martino (9), Galliera (10), Savona (4), ASL4 (6) e uno all'ospedale di Sanremo. Le vittime nello Spezzino sono arrivate a 199 dall'inizio della pandemia, in tutta la Liguria il totale è di 2040.



Ospedali. Nelle ultime 24 ore gli ospedali della regione hanno accolto 59 nuovi pazienti Covid, che portano il totale a 1472. Crescono le terapie intensive, che superano la soglia delle cento e si attestano a 109. Crescono l'impegno del San Martino (+59) e del Gaslini (+4); scendono i pazienti in ASL1 (-7), ASL2 (-2). Quasi invariata l'ASL4 (+1). Sale invece in maniera sostenuta, e per il secondo giorno di seguito, l'occupazione del San Bartolomeo di Sarzana (+8) che ora conta 150 pazienti in bassa e media intensità di cura e 12 terapie intensive. Stabile il Sant'Andrea con 5 ricoveri di cui tre in terapia intensiva. Il totale dell'ASL5 è di 155 ospedalizzati di cui 15 gravi.



Positivi. Sono 1013 i nuovi positivi di oggi in Liguria (784 con sintomi), a fronte di 5807 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per azienda sanitaria: ASL1 +131, ASL2 +151 (30 in rsa), ASL3 +591 (51 in rsa) e ASL4 +15 (uno in rsa). In ASL5 la crescita è di 125, di cui 30 da contatto di caso confermato e 95 da attività di screening.

I casi per provincia di residenza sono così divisi: a Savona 1726, alla Spezia 2264, ad Imperia 1600 ed a Genova 10677. Residenti fuori regione o all'estero 323. In fase di verifica ci sono 839 tamponi. Il totale è di 17429 casi.



Isolamento domiciliare. Il totale ad oggi è di 13189 individui, con in incremento di 647.



Guariti*. Sono 20786 da inizio pandemia, di cui 1064 nelle ultime ventiquattr'ore.



Sorveglianza attiva. In ASL1 sono 2354 gli individui in sorveglianza attiva, in ASL2

2053, in ASL3 4946, in ASL4 783, in ASL5 417. Il totale della Liguria è di 10553.







* (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

REDAZIONE

12/11/2020 18:31:06