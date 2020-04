Altri cinque morti negli ospedali spezzini, due appena 60enni

La Spezia - Cinque nuovi decessi di pazienti positivi al Covid-19 in Asl5 nelle ultime 24 ore. Ne danno notizia la Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero. Ad andarsene un uomo di 61 anni ricoverato in Medicina al Sant'Andrea e residente nel comune capoluogo, deceduto ieri; un uomo di 89 anni ricoverato in Geriatria al San Bartolomeo Sarzana e residente nel comune di Casalpusterlengo (Lodi), deceduto ieri. E ancora una donna di anni 89, ricoverata in Medicina al Sant'Andrea, residente nel comune di Arcola, anche lei spentasi ieri. Oggi invece se ne sono andati una donna di 81 anni, ricoverata in Medicina d'Urgenza al Sant’Andrea e residente nel capoluogo, e un uomo di 60 anni residente a Sarzana, deceduto nel reparto di Rianimazione del Sant'Andrea.

REDAZIONE

05/04/2020 14:11:03