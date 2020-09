Altri 51 positivi Covid e tre pazienti in più in ospedale

La Spezia - Continua la crescita sostenuta dei positivi Covid nel territorio dell'ASL5 Spezzino. Il bollettino di oggi segnala 51 positivi in più, 12 da contatto con un caso confermato e 39 segnalati da attività di screening. Crescono anche gli ospedalizzati: sono tre in più che portano il totale spezzino ad 81 con sette persone in terapia intensiva. Ancora una volta la provincia del levante rappresenta il grosso dei numeri liguri che indica 78 nuovi positivi. La ripartizione vede La Spezia con 736 casi tallonare Genova (973); a distanza Savona (216) e Imperia (113). Ma ci sono ben 170 test in fase di verifica e 88 casi residenti fuori regione o all'estero. Sono 1.682 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Altissimo infine il numero di persone in sorveglianza alla Spezia: 854 persone, in pratica la metà di tutti quelli presenti in Liguria che assommano a 1.790 individui. Non ci sono state vittime nelle ultime 24 ore.



REDAZIONE

13/09/2020 17:21:34