Altre vittime al San Bartolomeo, se ne va una donna di 60 anni

La Spezia - Arrivano a 3.278 i decessi di pazienti positivi al Covid-19 in Liguria. Lo registra il bollettino odierno diffuso dalla Regione, che aggiunge 20 vittime alla triste conta. Di queste 20, 7 si sono spente all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana tra il 16 e il 26 gennaio (tre in tutto i decessi avvenuti ieri). Si tratta di quattro uomini di 84, 87, 83 e 93 anni e di tre donne di 86, 89 e, spentasi ieri, soli 60 anni. Salgono quindi a 345 i pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini da inizio pandemia.



Sono poi 268 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.123 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 3.015 tamponi processati con test antigenico rapido, effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 268, 59 risiedono nello Spezzino. E ancora, sono 290 i guariti di giornata (quasi 60mila da inizio pandemia). Prosegue il calo degli attuali positivi in Liguria (si passa da 5.434 a 5.392) e nello Spezzino (da 756 a 747). Calano gli ospedalizzati positivi al coronavirus a livello regionale: oggi sono 659 (-23) di cui 68 in terapia intensiva. Scendono anche al San Bartolomeo, dove sono 133 (-9) di cui 8 in terapia intensiva, mentre resta invariata la situazione al Sant'Andrea: 8 ospedalizzati di cui uno in Ti. Sono infine 3.586 (-149) i liguri in isolamento domiciliare e 5.033 quelli in sorveglianza attiva, di cui 647 in Asl5.

REDAZIONE

27/01/2021 17:26:31