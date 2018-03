La Spezia - Sulla base delle nuove previsioni si informa che il Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha prorogato lo stato di allerta arancione sul nostro territorio per piogge e temporali fino alle 18 di domani, lunedì 12 marzo. "Domani alla Spezia scuole aperte! Permane allerta arancione fino alle 18 di lunedì 12 marzo, prudenza!", ha scritto su Facebook il sindaco del capoluogo Peracchini: Ecco dove invece chiudono le scuole di ogni ordine e grado (in aggiornamento): Ameglia Arcola Beverino Levanto Pignone Riccò del Golfo Riomaggiore A Porto Venere invece saranno chiuse: - Scuola Secondaria di Primo Grado G.Di Giona – Le Grazie - Scuola Primaria “Giuseppe Garibaldi” – Loc. Le Grazie - Scuola d’infanzia “Ester Pegazzano” - Loc. Le Grazie L’asilo nido di Fezzano e gli asili di Porto Venere e Fezzano invece saranno aperti. Così invece il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti: "In merito alla eventuale chiusura scuole sarà mia cura dare comunicazione della decisione entro la serata. Diversamente dalla rossa, l'allerta arancione mi lascia margine per valutare e decidere".

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK