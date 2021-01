Allerta gialla per neve dalle 21 nello Spezzino

La Spezia - Allerta meteo neve anche per la giornata di oggi, 1° gennaio 2021. L'ha emessa Arpal specificando che nel ponente regionale sarà gialla fino alle 15 di domani, sabato 2 gennaio, gialla nel centro della regione fino alle 15 odierne e poi arancione fino alle 15 di domani per poi tornare gialla sino alle 18. Allerta gialla nei comuni costieri fino alle 15 di domani, mentre nello Spezzino sarà gialla da stasera alle 21 a domani alle 15. Sui bacini padani di ponente è già arancione fino alle 15 di domani per poi diventare gialla, infine nei bacini padani di levante gialla sino alle 15 di oggi per poi diventare arancione sino alle 15 di domani e di nuovo gialla fino alle 18.



Come da previsione, ad ora, le nevicate stanno riguardano soprattutto l’entroterra di ponente, con le seguenti cumulate: Triora 19 cm, Settepani 14 cm, Alto 11 cm, Valbrevenna 6 cm, Ferrania 5 cm. Le temperature si stanno abbassando, e dalla serata sono attese le precipitazioni più intense. I venti rinforzeranno sul settore centrale, aumentando il disagio fisiologico da freddo e la possibilità di locali sconfinamenti costieri in occasione dei rovesci più intensi, mentre domani crescerà il mare con onda da sud, arrivando al limite della mareggiata.



DOMANI SABATO 2 GENNAIO: Perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCDE, cumulate areali significative su anche nello Spezzino; nevicate moderate a tutte le quote su DE, sopra i 200 m su interno B con possibile coinvolgimento della costa fino al mattino, sopra gli 800/900 m su interno AC. Venti settentrionali di burrasca su AB, forti sui di D, forti da sudest sullo Spezzino e in serata su E. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato per onda da sud su BC (quindi anche nell'estremo levante della Liguria) dal pomeriggio. Disagio fisiologico per freddo su BD.



DOPODOMANI DOMENICA 3 GENNAIO: Instabile con possibili residue piogge sparse e isolati rovesci, anche a carattere nevoso su D. Venti da nord, nordovest fino a 40/50 km/h sul settore centrale con locali raffiche fino a 50/60 km/h agli sbocchi vallivi. Mare inizialmente molto mosso sul Centro-Levante, in calo dalla mattinata.



Redazione

01/01/2021 13:15:36