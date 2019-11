La Spezia - Alla luce degli ultimi aggiornamenti modellistici, che indicano un rallentamento del fronte con precipitazioni più intense e persistenti sull’estremo levante regionale, viste le condizioni di saturazione del suolo e il livello dei torrenti già sopra l’ordinario Arpal ha innalzato il livello di allerta su C (che va da Portofino al confine con la Toscana, includendo quindi l'intero Spezzino): gialla fino alle 5, arancione per temporali e piogge diffuse dalle 5 alle 15 di domani, martedì 5 novembre.



Questo l’avviso per domani, martedì 5 novembre: Piogge sparse e rovesci con cumulate elevate ed intensità forti su C, bassa probabilità di temporali forti su CE, possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti la protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti da SW su A e C con raffiche fino a burrasca, 60-70 km/h. Mare molto mosso in aumento fino ad agitato su BC e localmente su A con mareggiate di libeccio (periodo 8-9 secondi).



Scuole (in aggiornamento)



Intanto il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani è il primo a toccare il tasto scuole, annunciando che domani 5 novembre le scuole della frazione delle Grazie (Asilo, Elementari e Medie) saranno chiuse. L’asilo di Fezzano effettuerà orario ridotto (Uscita ore 13). L’asilo Nido Dondolo Malandrini rimarrà regolarmente aperto. Aperte invece tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado nel territorio della Spezia, come comunicato dai canali social di Palazzo civico. Aperte anche a Lerici. Chiuse le scuole a Riccò, Pignone, Follo, Borghetto, Monterosso. In Val di Magra scuole aperte a Sarzana mentre Santo Stefano, Ameglia e Castelnuovo Magra prenderanno una decisione intorno alle 6 di domattina valutando la situazione. Analogo orientamento per Sesta Godano.

Si attendono eventuali comunicazioni dagli altri Comuni e dalla Provincia.

REDAZIONE

04/11/2019 23:52:00