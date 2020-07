Alla Spezia un positivo in più, in 4 ancora ricoverati

La Spezia - Salgono di un'unità i positivi dal Covid-19 in provincia. Sono infatti 25 i pazienti affidati ad oggi, 5 luglio 2020, all'ASL 5 Spezzino contro i ventiquattro di ieri. Una leggera crescita che si accompagna invece alla decrescita dei soggetti in sorveglianza attiva che passano da 88 ad 86. Rimangono in quattro ricoverati per il coronavirus, numero ormai stabile da qualche giorno. Nessuna vittima fortunatamente da segnalare, cosicché i decessi dall'inizio dell'epidemia alla Spezia e provincia sono 142.

Con gli otto nuovi infettati che risultano nelle ultime 24 ore a livello regionale, la Liguria raggiunge la cifra di 9.999 positivi, un numero che comprende anche i guariti. Sono 1.002 quelli scovati grazie ai test di screening dal 1° giugno e 8.887 i sintomatici nello stesso periodo. I guariti totali sono 7.153 e 1.558 purtroppo le vittime. Dei 1.288 tuttora positivi, la maggior parte si trova a Genova (913), seguita da Savona (105) e Imperia (95). Infine sono 253 le persone in isolamento domiciliare.

REDAZIONE

05/07/2020 16:53:47