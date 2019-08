Alba violenta, lite in strada con martello

La Spezia - Lo hanno trovato sporco di sangue e con una vistosa ferita al gluteo, forse procurata da una martellata. La vittima dell'aggressione è un giovane nord africano trovato riverso a terra, in Viale Italia, da due ragazzi spezzini che gli hanno prestato soccorso per poi chiamare le forze dell'ordine e i soccorritori.

Sul posto è stato trovato anche un martello. L'oggetto potrebbe essere stato utilizzato proprio per ferirlo, con tutta probabilità a seguito di una violenta lite. All'arrivo della polizia il giovane è stato portato in ospedale e nelle prossime ore verrà dimesso. Le ferite riportate infatti non desterebbero particolare preoccupazione.

Ora sono scattate le indagini per capire come abbia fatto ad essere ferito. Gli agenti hanno proceduto a reperire le immagini dalle telecamere presenti in zona. L'aggressione scaturita da una violenta lite che ha attirato l'attenzione di molti residenti, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta dapprima sotto i portici dell'istituto nautico Capellini Sauro per poi proseguire fino ai pressi del tribunale.

C.ALF

17/08/2019 09:35:50