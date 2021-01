Affermazioni 'anti vaccino' sui social, possibili guai per infermiere dello Spezzino

La Spezia - Si palesano all'orizzonte conseguenze per l'infermiere che, sui social network, ha attaccato la campagna di vaccinazione dal Covid-19, dando dei 'covidioti' ad alcuni utenti. Il lavoratore nei prossimi giorni sarà sentito in audizione dall'Opi (Ordine professioni infermieristiche) della Spezia, come vuole il regolamento. Da quanto si apprende, l'infermiere non è diretto dipendente della Asl5, ma opera in una struttura dello Spezzino. Le conseguenze delle sue affermazioni potrebbero essere varie: da un richiamo formale, in caso di un passo indietro rispetto a quanto 'digitato', fino a provvedimenti quali sospensione o radiazione dall'albo.

REDAZIONE

06/01/2021 08:35:17