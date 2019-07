Addio alla professoressa Silvia Gasparini

La Spezia - Profondo lutto alla Spezia per la scomparsa della professoressa Silvia Gasparini, ex docente dell'istituto Cardarelli. A portarla via all'affetto del marito, delle figlie, dei nipotini e dei partenti tutti un male che la attanagliava da tempo.

A partecipare al cordoglio della famiglia anche l'istituto Cardarelli stesso dove aveva costruito una solida professionalità. In una nota dell'istituto si legge: "L’Istituto Cardarelli l’ha vista per molti anni docente di religione, prima nell’istituto tecnico per geometri poi al liceo artistico e musicale. Una docente intelligente, sensibile e preparata, sempre disponibile all’ascolto e al dialogo con i suoi studenti, dai quali è stata amata e sempre pronta a collaborare con i colleghi e i dirigenti per tutte le iniziative che la scuola proponeva. Ci mancheranno la sua gentilezza e la sua presenza costante ma discreta; in questo momento così doloroso, la dirigente Sara Cecchini e tutto il personale Docente e Ata dell’istituto Cardarelli si stringono con affetto alla famiglia, al marito, alle figlie, ai generi ed ai piccoli nipotini".

11/07/2019 18:00:38