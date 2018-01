La Spezia - Questa mattina alle 5.45 i Carabinieri della Spezia sono intervenuti in un bar di Viale Fieschi per un accoltellamento di cui è rimasto vittima un giovane di origine dominicana.

Le ferite riportate dal ragazzo non lo pongono in pericolo di vita e sarebbero conseguenza di una lite con alcuni connazionali, per futili motivi.

Le indagini da parte degli uomini dell'Arma, con il Nucleo operativo, hanno portato all'individuazione del responsabile. E' un connazionale della vittima. L'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate.

I carabinieri hanno battuto palmo a palmo l'Umbertino e hanno rintracciato il colpevole. La sua vittima invece è ancora ricoverata in ospedale in osservazione.

21/01/2018 20:33:03