La Spezia - Da una settimana è partito servizio specifico degli agenti della Polizia municipale in Piazza Cavour per contrastare il fenomeno di accattonaggio molesto ai danni dei clienti del mercato. Si tratta di un provvedimento programmato fino a dicembre, che sarà rimodulabile compatibilmente con eventuali altre esigenze. Il servizio, richiesto da cittadini e commercianti della piazza, consiste nel presidio da parte di una pattuglia durante il mattino a tutela dell’ordinato svolgimento del mercato giornaliero.



In questa settimana sono stati allontanati alcuni mendicanti magrebini che praticavano attività nei corridoi della piazza e intralciavano il transito pedonale, inoltre è stato identificato un richiedente asilo che praticava attività di parcheggiatore a cui è stato notificato ordine di allontanamento dalla piazza.

"Abbiamo potuto riscontrare soddisfazione per questa prima settimana sia da parte dei clienti, spesso signore anziane, sia da parte dei commercianti. È chiaro - afferma l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale, Gianmarco Medusei - che, come la lotta ai parcheggiatori abusivi, sono fenomeni di quasi impossibile eradicazione. Abbiamo davvero pochi mezzi legislativi per questi comportamenti (che non sono reati) che diminuiscono la vivibilità della piazza così come di altre zone della città, ma che cerchiamo di contrastare facendo il possibile con i mezzi che abbiamo e nella molteplicità dei compiti richiesti alla Polizia municipale".

02/10/2018 19:30:09