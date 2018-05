La Spezia - Sono in corso le indagini per individuare le cause dell'incendio che la notte scorsa ha ridotto in cenere il dehor e gli arredi del Caffè del Mercato, in Piazza Cavour, danneggiando anche alcune delle auto parcheggiate nelle vicinanze.



Stando alle verifiche effettuate dai Vigili del fuoco la matrice del rogo sarebbe dolosa e i Carabinieri stanno raccogliendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per verificare l'esistenza di fotogrammi che possano aiutare a comprendere cosa sia accaduto tra le 1.30 e le 2, quando un gruppo di ragazzi, attirato dall'odore acre di fumo, ha telefonato al 112 per segnalare le fiamme che stavano divorando ombrelloni, tavoli e sedie.

Non si trattava certo di una notte movimentata ed essendo quella tra la domenica e il lunedì anche gli operatori del mercato ittico erano assenti, quindi potrebbe essere difficile trovare testimonianze dell'accaduto.



La notizia dell'incendio si è rapidamente diffusa sui social network, dove vengono avanzate le ipotesi più disparate, che vanno dall'incidente causato da un mozzicone di sigaretta finito sulla tela dell'ombrellone all'atto deliberato. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

