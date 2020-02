La Spezia - Si terranno domani, 19 febbraio, i funerali di Gianmarco Bigliazzi, 19 anni, morto a seguito del tremendo incidente stradale ad Albiano Magra la notte dell'8 febbraio in Via della Repubblica. Le esequie si terranno nella chiesa di Ceparana della Ss. Annunziata in Piazza Giovanni XXIII alle 15.30. Con la sua tragica morte la famiglia di Gianmarco ha deciso per l'espianto degli organi dando così speranza ad altre persone. Nel terribile incidente avvenuto quasi due settimane fa hanno perso la vita anche Giorgia Gallo e Andrea Rapallini i loro funerali si sono svolti il mercoledì passato a Fabiano Alto e Montedivalli.

