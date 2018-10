La Spezia - "Attenzione, passate parola! In Via Fontevivo, vicino alle carcere c/o il "Bar La Capanna" hanno messo un autovelox con laser! Velocità consentita 50 km/orari!". E' il testo del messaggio che ha iniziato a rimbalzare tra gli utenti spezzini di Whatsapp nelle ultime ore. Un allarme che, per certi versi, è ingiustificato, come spesso accade in questi casi. Non è la prima volta, infatti, che sugli smartphone spezzini viene annunciato un nuovo autovelox, ma ogni volta si tratta solo di una fake news. Compreso questo caso.



Tutto deriva dal fatto che ieri una pattuglia della Polizia municipale si è piazzata con il telelaser in Via Fontevivo per effettuare controlli sulla velocità degli automobilisti. Si trattava di un modello nuovo, capace di scattare la fotografia ai trasgressori, e per questo gli automobilisti che hanno lanciato l'allarme hanno pensato a una postazione fissa. In realtà era una postazione mobile, tanto che gli agenti fermavano le auto per contestare la sanzione.

04/10/2018 14:48:57