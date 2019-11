La Spezia - Matteo Gastaldo 46 anni, Marco Triches 38 anni e Antonino Candido 32 anni. Sono i nomi delle vittime dello scoppio avvenuto in una cascina a Quargnento, ad Alessandria. Tre persone rimaste uccise che prima di tutto avevano scelto un mestiere difficilissimo: quello del vigile del fuoco. Come recita canzone "Il pompiere paura non ne ha" e non l'hanno avuta nemmeno loro, gli altri due colleghi rimasti feriti e il carabiniere giunti sul posto.



La loro morte ha aperto uno squarcio nel cuore di tutti dei colleghi, in primis, in tutta Italia. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia con un video ha voluto omaggiarli per stringersi al dolore di questa gravissima perdita: "Vuole essere l'abbraccio fraterno ai colleghi di Alessandria per il grave lutto che ha colpito loro e tutta la famiglia del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco".



Questo pomeriggio nel corso del consiglio regionale è stato osservato un minuto di silenzio. L'invito per l'assemblea è partito dal presidente del consiglio regionale Alessandro Piana che ha auspicato la pronta guarigione per i feriti nell'esplosione: "Manifesto il cordoglio di questa Istituzione – ha esordito – ai famigliari dei tre vigili del fuoco rimasti vittime la notte scorsa del crollo di una cascina presso cui stavano intervenendo per domare un incendio". Il presidente ha sottolineato: "Esprimiamo la nostra vicinanza ai colleghi e al Comando dei Vigili del fuoco di Alessandria ai quali ci lega un sentimento di grata riconoscenza per il generoso intervento prestato in occasione del crollo del ponte Morandi". Piana ha auspicato la pronta

C.ALF

05/11/2019 20:40:11