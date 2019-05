La Spezia - Il 24 aprile scorso la Filt Cgil della Spezia ha inviato una lettera al Sindaco del Comune della Spezia, al Sindaco del Comune di Portovenere, al Comando di Polizia Municipale della Spezia, alla Direzione di Atc Esercizio, alla Direzione di Seal, al Prefetto della Spezia, in cui si evidenziavano i pericoli per la circolazione e la sicurezza di utenti ed autisti di mezzi pubblici sulla Napoleonica. Ad oggi, il sindacato non ha ricevuto risposte.

“Richiediamo un intervento urgente sulla sicurezza vista l’estrema e nota pericolosità della strada, coinvolta anche lo scorso agosto in incidente mortale- dice Alessandro Negro, responsabile Tpl della Filt Cgil spezzina- i nostri mezzi sono costantemente costretti, a causa di sosta selvaggia di vetture private lungo il ciglio della strada, a superare la linea di mezzeria invadendo la corsia opposta.” Continua Negro: “Una situazione che rende molto pericolosa la circolazione per tutti i veicoli, specialmente adesso che ci addentriamo nella stagione estiva, con l’aumento dei fruitori occasionali che non conoscono la pericolosità della strada. Le auto in sosta selvaggia vanno rimosse e devono essere trovate soluzioni che impediscano di nuovo i parcheggi a rischio. Chiediamo un incontro urgente un incontro urgente con i Comuni e le forze di Polizia Municipale interessate, per affrontare e risolvere il grave problema.”

08/05/2019 09:38:28