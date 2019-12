La Spezia - I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia della Spezia ieri hanno focalizzato la loro attenzione sui luoghi frequentati principalmente dai giovani nel corso del fine settimana. Ai giardini di Via Diaz sono stati identificati nove ragazzi due dei quali, maggiorenni, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1.8 e 0.7 grammi di hashish. Presso La Scalinata San Giorgio i carabinieri hanno identificato alcuni giovani due dei quali - un 15enne e un 17enne, entrambi studenti - sono stati trovati in possesso dei due spinelli. Dalla scalinata del Poggio i militari anno controllato un gruppo di giovani due dei quali, un 21enne è un 15enne, sono stati trovati in possesso di uno spinello ciascuno. I minorenni sono stati affidati ai genitori. Tutti i ragazzi in questione saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. I successivi provvedimenti potranno comportare, oltre la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla non ne sia ancora in possesso, un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo.



REDAZIONE

01/12/2019 16:35:47