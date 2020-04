"In Viale Italia è sempre pieno di runner, non è giusto per chi resta a casa"

- Una striscia d'asfalto, destinata ai parcheggi, che in tempi di quarantena e coronavirus è deserta ma non troppo. Infatti in alcune fasi della giornata si popolerebbe di runner e passeggiatori, tavolta qualcuno la utilizza anche come pista ciclabile. Accade in Viale Italia e c'è chi a queste abitudini non ci sta."Siamo tutti chiusi in casa da settimane -racconta un residente della zona di Viale Italia - se il divieto c'è per me che non posso allontanarmi da casa per portare a spasso il cane, vale anche per queste persone che utilizzano quell'area per fare sport. Non lo trovo giusto, ho già segnalato a chi di competenza ma non ho avuto risposte. Questa mattina ho visto molte persone in tenuta da ginnastica, sembra che sappiano che sia una specie di 'zona franca'. Se qualche giorno fa erano poche persone, ogni giorno si notano anche volti nuovi. Anche se vanno in giro distanziati le regole sono valide per tutti, passano anche molte persone in bicicletta. Non voglio accusare nessuno, vorrei solo avere una risposta".L'area interessata è il parcheggio per le navi da crociera, di proprietà del demanio. La zona, in entrata e in uscita è delimitata dalle sbarre.(foto: repertorio)