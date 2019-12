La Spezia - Una lettera appassionata dedicata al professor Guglielmo “Willy”Leporati da parte di un gruppo di suoi ex alunni.



Caro Prof,



Le dedichiamo due parole per ringraziarla per quanto sia stato importante per tutti noi e quanto ci mancherà proprio ora che non potremo più incontrarla.



Potremmo riempire pagine e pagine con i tanti i ricordi che ci legano a lei.

La ricorderemo per tutto ciò che, grazie alla sua passione per la conoscenza e la scienza, è riuscito a trasmetterci.



Una delle cose che abbiamo imparato grazie a lei, è il saper ironizzare tutto, ci ha insegnato la VITA, ad amare e ad appassionarci alle cose, senza mai arrenderci. Resteranno sempre vivi in noi i suoi racconti di esperienze vissute o nelle battute che ci regalava.



La sua scomparsa ci ha lasciati nell’impossibilità di ringraziarla per la sua infinita pazienza, simpatia e i suoi insegnamenti che conserveremo amorevolmente nei nostri cuori. La morte non riuscirà mai a privarci del tutto della sua presenza, perché le persone care non ci lasciano mai!



Il nostro non vuol essere un “addio” ma uno dei tanti “arrivederci”...uno di quelli di fine lezione… e se è vero che chi muore ci guarda da lassù, caro Profe Willy ci assista nei momenti difficili e belli del nostro percorso.



...Le vogliamo e Le vorremo sempre bene e siamo orgogliosi di aver fatto parte di un piccolo spazio della sua vita...



Con affetto,

i suoi “Flying Talpons alunni” dell’ I.T.C.S. “A.Fossati”



Redazione

21/12/2019 10:48:01