La Spezia - La chicca è un materasso abbandonato davanti al portone, poi girando per il Canaletto si trovano sacchetti sparpagliati e aperti. E' questo lo scenario presentato da lettore a CDS che si è sfogato raccontando una situazione disdicevole che da un po' di tempo a questa parte sta interessando il quartiere.

"Le foto sono state scattate questo pomeriggio dopo le 15 - racconta -. Questi sono i segnali, evidenti, dell'inciviltà di taluni 'residenti' del quartiere Canaletto. Qui siamo in Via Giovanni Bosco. Questi abbandoni sono diventati una consuetudine. Acam fa il possibile e anche più. Ma contro le inciviltà sapete che la battaglia è dura e lunga. Situazioni critiche si registrano anche nel quadrilatero di via Mantegazza Corso Nazionale e via Giulio della Torre".



Il decoro sembra andato in pensione in quella zona per il residente che racconta: "Per non parlare di carrelli della spesa rubati alla Coop di via Saffi e messi sul marciapiede all'angolo tra via Bosco e via Mantegazza. Poi tra l'altro nei fine settimana c'è anche il problema per i parcheggi: tra sabato e domenica, c'è gente che posteggia con la auto anche sulle strisce pedonali agli angoli sempre tra Via Saffi e Via Mantegazza".

Già in passato alcune situazioni al limite erano state segnalate alla Polizia municipale che ha condotto numerosi controlli. Forse anche per questa nuova ondata di abbandoni i residenti torneranno a bussare alla porta del comando di Via Lamarmora.





REDAZIONE

07/01/2018 21:00:08